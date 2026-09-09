İngiliz yazar Charlotte Bronte’nin en önemli eserlerinden biri olan Jane Eyre, yayımlandığı 1847 yılından bu yana edebiyat dünyasının en çok okunan romanları arasında yer alıyor. İlk yayımlandığında “Currer Bell” takma adını kullanan Bronte, eserinde dönemin kadınlarının toplumdaki konumunu ve bireysel özgürlük arayışını dikkat çekici bir anlatımla ortaya koyuyor.

AŞK HİKAYESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Romanın başkahramanı Jane Eyre, çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden, zorlu koşullarda büyüyen genç bir kadındır. Çocukluğu boyunca sevgisizlik ve baskıyla karşılaşan Jane, eğitim hayatının ardından İngiltere’deki Thornfield Malikânesi’nde mürebbiye olarak çalışmaya başlar. Burada malikanenin sahibi Edward Rochester ile tanışması, hayatının önemli bir dönüm noktası olur.

Jane ile Rochester arasındaki ilişki, romanın merkezindeki olaylardan biri olsa da eser yalnızca bir aşk hikâyesi olarak değerlendirilmiyor. Jane’in kendi kararlarını verme isteği, ekonomik ve toplumsal bağımsızlığını koruma çabası ve karşılaştığı adaletsizliklere rağmen kişiliğinden ödün vermemesi, romanın temel unsurlarını oluşturuyor.