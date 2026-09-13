Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Şakran Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarmayı kablo hırsızlarına suçüstü yaptı - Resim : 1

Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

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Jandarmayı kablo hırsızlarına suçüstü yaptı - Resim : 3

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.