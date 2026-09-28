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Kaynak: İHA

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun kent girişinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, A.E. idaresindeki 01 R 2115 plakalı tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde, araca takılı ve ruhsatta kayıtlı plakaların uyuşmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü, "resmi belgede sahtecilik" ve "sahte plaka kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Tır da 30 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.