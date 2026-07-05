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Kaynak: AA

Bolu'da jandarmanın hayata geçirdiği akıllı saat uygulaması, kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar için adeta bir "can simidi" haline geldi.

Şehirdeki kaybolma olaylarının önüne geçilmesinde önleyici tedbirlerin kritik rol oynamasından yola çıkılarak, Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 3 yıl önce "Canlarımız Kaybolmasın" projesi başlatıldı.

Proje doğrultusunda; kırsal kesimler, köyler ve ormanlık alanların ağırlıkta olduğu bölgelerde ikamet eden ve kaybolma ihtimali yüksek olan Alzheimer hastaları, özel gereksinimli bireyler, küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ve zihinsel engellilere, muhtarların ya da ailelerinin talebi üzerine özel olarak tasarlanan akıllı saatler teslim edildi.

GPS teknolojisine sahip bu sistemle birlikte, saat kullanıcıları kayboldukları takdirde, ailelerinin ve güvenlik güçlerinin telefonlarındaki mobil uygulama aracılığıyla konumları belirlenerek hızla bulunabiliyor.

Saat kullanıcısı daha önceden belirlenen güvenli bölgenin sınırlarını aştığında, uygulama üzerinden anlık olarak ikaz mesajı gidiyor. Bunun yanı sıra, kişinin kalp atış hızı ve nabız gibi hayati sağlık verilerinde normal dışı bir değişim tespit edildiğinde de sistem otomatik olarak yakınlarına haber veriyor.

'KONUMLARI ANLIK İZLENEBİLİYOR'

İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubay kıdemli üstçavuş Tahsin Çorak, projenin özellikle yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.

Çorak, sesli arama, GPS, kalp atış hızı özelliklerine sahip akıllı saatlerin temin edildiğini belirterek, "Bu cihazlar sayesinde yaşlı veya engelli vatandaşların konumları aileleri tarafından anlık izlenebilmekte, acil durumlarda ise hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Projenin temel amacı, ilimiz genelinde zorlu arazi koşulları nedeniyle kaybolan vatandaşlarımızın geceyi arazide geçirmek zorunda kalmaları sonucu karşılaşabilecekleri donma, düşme sonucu yaralanma ve yabani hayvan saldırıları gibi riskli durumların önüne geçmektir." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 17 akıllı saatin belirlenen kişilere dağıtıldığını ve kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığını dile getiren Çorak, "Projeyle hem bireylerin günlük yaşamlarının daha güvenli hale getirilmesi hem de ailelerin endişelerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Astsubay Çavuş Sena Özaslan da projeye dahil olan ailelerden olumlu geri bildirimler aldıklarını kaydetti.

Proje sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 kaybolma riski taşıyan duruma erken tespit sonucu müdahale edildiğini belirten Özaslan, "Bu sayede olası olumsuzlukların önüne geçilmiş ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

'İÇİMİZ RAHAT'

Projeden faydalanan 92 yaşındaki Hasan Güler'in yeğeni Veysel Güler, amcasının gün içerisinde dolaşmayı sevdiğini söyledi.

Amcasının kaybolmasından korktukları için projeye başvurduklarını belirten Güler, bu sayede amcasının konumunu anlık takip edebildiklerini kaydetti.

Güler, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belirlenen alanın dışına çıktığında bize mesaj geliyor. Amcamın çocukları şehir dışında yaşıyor. Onlara da bu uygulamayı göstereceğim. Onlar da takip edebilecek. İçleri rahat olacak." şeklinde konuştu.