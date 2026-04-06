YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, il genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

T.C. Yozgat Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, il genelinde yük taşıyan araçlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin, özellikle aşırı tonajlı araçların yol güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçmek ve trafik akışını korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri, fazla yük taşınmasının hem araç ömrünü olumsuz etkilediğini hem de trafik kazası riskini artırdığını vurguladı.

Sürücülere yapılan bilgilendirmede, hız kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Yapılan denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Ekipler, sürücülerin kurallara uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de toplumun güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu tür denetimlerle birlikte toplumda trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Aşırı tonajın yol altyapısına verdiği zarar ve oluşturduğu risklerin azaltılması için çalışmaların süreceği kaydedildi.

Denetimlerin il genelinde düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtilirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.