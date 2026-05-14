Etkinlik kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından çeşitli bilgilendirme stantları kuruldu. Stantlarda ziyaretçilere trafik güvenliği kuralları, bağımlılıkla mücadele amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA)”, siber dolandırıcılık yöntemleri ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Ayrıca ekipler, kadınların acil durumlarda destek alabilmesi amacıyla kullanılan KADES uygulamasını da tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi.