Jandarma Genel Komutanlığı, internet ortamında artan sahte araç satışlarına karşı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Komutanlık, piyasa fiyatlarının oldukça altında sunulan ilanlarla güven kazanılmaya çalışıldığını ve bu yöntemle dolandırıcılık yapıldığını bildirdi.

Jandarmanın sosyal medya hesaplarından animasyon video eşliğinde yapılan açıklamada, dolandırıcıların genellikle kapora veya ön ödeme talep ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, ödeme alındıktan sonra ilan sahipleriyle iletişimin kesildiği ve mağduriyetlerin arttığı vurgulandı.

Vatandaşlardan bu tür ilanlara itibar etmemeleri istenirken, ödeme yapılmadan önce ilanların ve satıcıların mutlaka doğrulanması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, siber dolandırıcılıkla mücadelede Jandarma’nın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.