Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde gerçekleştirilen sabit trafik denetimi sırasında uygulama noktasında durdurulan 20 motosiklet sürücüsüne bilgilendirme yapıldı.
Ekipler tarafından sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.