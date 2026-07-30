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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ve traktörlerin karayollarında güvenli şekilde seyretmesini sağlamak, görünürlüğü artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyeti yaptı.

GÜVENLİ TARIM EĞİTİMİ VERİLDİ!

Ekipler, faaliyet çerçevesinde Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde 260 traktör sürücüsüne sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektörler ile ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine katkısı hakkında bilgiler verdi.

SÜRÜCÜLERE REFLEKTÖR DAĞITILDI!

Eğitimin ardından reflektörü bulunmayan traktör römorkları için reflektör dağıtımı yapıldı.