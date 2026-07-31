Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı jandarma ekipleri, hasat sezonunda alınması gereken tedbirler konusunda çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu, Aktaş, Bolatlı ve Büyüksusuz köylerinde, tarla yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine hasat öncesi araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümlerinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, biçerdöverlerde çalışır durumda en az iki adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

Bilgilendirmede ayrıca yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli bir alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza ya da kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması, sıcak ve rüzgârlı havalarda daha dikkatli olunması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması ile biçerdöver ve balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, olası bir yangınla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini belirterek, yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının hasat sezonu boyunca devam edeceğini ifade etti.