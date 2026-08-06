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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları orman yangınları ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göletler Bölgesi ile özellikle Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yürütülen faaliyet kapsamında, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler, ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı ve yangın riskine yol açabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri hakkında da vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetinin sonunda vatandaşlara broşürler dağıtılırken, hem doğal yaşamın korunması hem de olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.