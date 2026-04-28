Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında çocuklara yönelik eğitim etkinliği düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, eğitim süreçlerinin güvenliğinin artırılması ve dijital dünyada çocuklara yönelik tehditlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kayabağlar beldesindeki Nizamettin Sevgili Ortaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Ekipler, programa katılan yaklaşık 420 öğrenciye akran nezaketi, siber tehditlerden korunma, yasal sorumluluklar, okul servislerine iniş-biniş kuralları ile çevre ve doğa sevgisi konularında eğitim verdi.

Öte yandan, programda uzmanlar tarafından sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, siber zorbalık, dijital bağımlılık, zararlı mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, bilişim suçları ve parola güvenliği konularında da öğrenciler bilgilendirildi.

Jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler "Sınav", "Yapı" ve "Mantık" da burada gösteri yaptı.

Çocuklar, etkinlikle eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Programa katılan 7. sınıf öğrencisi Elif Baran Polat, verilen eğitimlerin önemine değindi.

Polat, "Jandarma abi ve ablalarımız bize akran zorbalığı ve yolcu halindeyken yapmamız gerekenleri öğretti. Bunlar bizi olumlu etkiledi. Kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Seven de etkinlikten memnuniyetini dile getirerek, "Özellikle köpek gösterisi dikkat çekiciydi. Narkotik köpeği kutuların içine rastgele yerleştirilen maddeleri çok iyi tespit etti. Jandarmaya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Siirt Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli psikolojik danışman Hayati Anıldoğan ise akran zorbalığının aile ve toplumsal yapıyı ciddi şekilde etkilediğini gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ‘akran zorbalığı’ yerine ‘akran nezaketi’ kavramını ön plana çıkarıyoruz. Psikolojide neyi odakta tutarsanız onu büyütürsünüz anlayışıyla hareket ederek öğrencilerde olumlu davranışları geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.