Jandarma'dan 187. yıla özel muhteşem gösteri: Tarihi Kızılkule'den indiler

Jandarma Genel Komutanlığının 187. Yıl dönümü etkinliği kapsamında tarihi Kızılkule'nin yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki bölümünde halat sistemi kuran JAK ekipleri, Türk bayrağı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil eden pankartları açtı. Ardından profesyonel dağcılık ve kurtarma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen kontrollü iniş gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.