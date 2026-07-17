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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yaz mevsimiyle birlikte artan anız ve orman yangını riskine karşı Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri kapsamında Oluklu, Zemzemiye, Yeşilyurt ve Rızapaşa köylerini ziyaret etti. Çalışmalarda tarla sahipleri, biçerdöver işletmecileri ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen ekipler, anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, özellikle biçerdöverlerde bulundurulması zorunlu yangın söndürme ekipmanları ve olası yangınlara karşı ilk müdahale için gerekli malzemeler konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşlardan yangın riskine karşı azami hassasiyet göstermelerini istedi.