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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te ilk defa düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde fuarda kurdukları stant ile vatandaşları bilgilendiriyor.

Ekipler kurdukları stantta vatandaşları özellikle hasat dönemlerinde ve hayvan alım-satımlarında artış gösteren dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı. Sahte para, karşılıksız çek ve internet üzerinden yapılan kapora dolandırıcılıklarına karşı alınacak önlemleri anlatan ekipler, hayvan hırsızlığı ve tarım aletlerinin güvenliği konusunda da çiftçilere pratik ve caydırıcı yöntemler aktarıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde asayişin yanı sıra trafik güvenliğine de geniş yer ayrıldı. Özellikler tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçebilmek adına traktörlerde reflektör ve ROPS kullanımı ve sarı çakar lamba bulundurulmasının önemi vurgulanarak, vatandaşlara, can ve mal güvenliği için trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiği hatırlatıldı.