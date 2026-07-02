Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzurum Jandarması'ndan siber suçlarla mücadelede kapsamlı çalışma

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerini haziran ayında da aralıksız sürdürdü.

1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformları ile internet adresleri (URL) üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda suç unsuruna yönelik tespitlerde bulunuldu.

20 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda;

Terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi,

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği tespit edilen 4 kişi,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet eden 1 kişi,

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği belirlenen 1 kişi,

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden 1 kişi,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işlediği tespit edilen 10 kişi

olmak üzere toplam 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

228 İNTERNET SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar içerikli yayın yaptığı belirlenen toplam 228 internet sitesi ve sosyal medya hesabı, erişime engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirildi.

Yapılan bildirimlerin ardından söz konusu internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli işlemleri başlatıldı.

VATANDAŞLARA SİBER DOLANDIRICILIK UYARISI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılık konularında vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılık konularında vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilmektedir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.