Kaynak: AA

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesine muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı yetiştirilmek üzere toplam 30 öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 1'i kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.