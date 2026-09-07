Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Jandarma peşindeydi: 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa’da silahlı yağma suçundan hakkında 10 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., jandarma ekiplerinin Karaköprü’de düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.
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