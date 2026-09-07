Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.