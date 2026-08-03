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Kaynak: AA / İHA

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen tanıtım etkinliği, jandarma köpeğinin gösterisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe, asayiş ve trafik timleri ile jandarma köpeği de katıldı. Programa toplam 25 anaokulu öğrencisi iştirak etti.

JANDARMANIN GÖREVLERİNİ ÖĞRENDİLER

Etkinlik kapsamında öğrencilere jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler verildi. Minikler, güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında hem bilgi edindi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

JANDARMA KÖPEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Programın en dikkat çeken bölümü ise jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri oldu. Minik öğrenciler gösteriyi ilgiyle takip ederken, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.