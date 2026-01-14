Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmada ilçede Y.K.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve ticaretini yaptığı belirlendi.

Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan Y.K.'nin adresine jandarma komandoların da desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekiplerin bahçe ve kümeste yaptığı kazılarda plastik şişeler içinde satışa hazır 1 kilo 868 gram kubar esrar, bir miktarı kenevir tohumu, 2,89 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 2 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Y.K., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.