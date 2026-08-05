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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan cep telefonu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Karabayır Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, cep telefonunu kaybettiğini belirterek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp cep telefonu kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi. Telefonuna kavuşan vatandaş, duyarlılık ve özverili çalışmaları dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.