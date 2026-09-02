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İstanbul Çekmeköy mevkisindeki Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde riskli hareketler gerçekleştiren ve yarış yaparak ulaşım emniyetini riske atan şahıslar, Otoyol Jandarması ekiplerinin takibi sonucu belirlenerek gözaltına alındı.

Kural tanımaz sürücülere toplamda 138 bin TL idari para cezası verilirken, ehliyetleri de 2 yıl boyunca geçersiz kılındı. Olayda kullanılan bir araba ile bir motosiklet trafikten menedildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli süreç başlatılırken, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada trafik emniyetini riske atanlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.