Edinilen bilgilere göre, Özlüce Barajı’nda olta ve tırıvırı yöntemi ile kaçak balık avı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak avcılık yapan şahısları suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında, idari para cezası uygulanması amacıyla işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen olta ve tırıvırı ağları jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, av malzemelerinin Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.