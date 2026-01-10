Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çok sayıda personelin katıldığı baskında, otel genelinde arama yapıldığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlarıyla bağlantılı olarak gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ya da yer temin etmek” suçlamalarıyla soruşturulduğu aktarılmıştı.

Bu karar doğrultusunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin ev hapsi şartıyla serbest bırakıldığı, yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin ise tutuklandığı bildirilmişti.





Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, , Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan 7 Ocak Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.