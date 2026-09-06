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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, kadrosunu tecrübeli bir golcüyle güçlendirdi. Kulüp, 39 yaşındaki Jamie Vardy'nin transfer edildiğini resmen açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Burnley'den yapılan açıklamada Vardy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İtalya'da Cremonese forması giyen İngiliz golcü, böylece kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

LEİCESTER CİTY'DE TARİH YAZDI

Jamie Vardy, kariyerinin en önemli dönemini 13 sezon formasını giydiği Leicester City'de geçirdi.

Tecrübeli golcü, Leicester City ile birer kez İngiltere Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.