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Usta yönetmen James Cameron, kariyerinin son dönemine ilişkin planlarını değerlendirirken Avatar serisinin geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2005 yılından bu yana Pandora evreni üzerinde çalıştığını belirten Cameron, artık anlatmak istediği farklı hikâyelere yönelmek istediğini söyledi. Bu nedenle Avatar 4 ve Avatar 5'i yönetip yönetmeyeceğine henüz karar vermediğini ifade etti.

"KARİYERİMİN SON PERDESİNİ PLANLIYORUM"

Kanada'da Governor General's Prize ödülünü aldıktan sonra konuşan Cameron, son iki haftadır kariyerinin "son perdesini" planladığını belirtti.

Ünlü yönetmen, bundan sonraki süreçte hangi projelerin daha fazla katkı sağlayacağını değerlendirdiğini ve bazı yapımlarda yönetmen yerine senarist ya da yapımcı olarak görev alabileceğini dile getirdi.

ÜRETİM MODELİNİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Cameron, mayıs ayında verdiği bir röportajda Avatar serisinin mevcut üretim modelinin sürdürülebilir olmadığını söylemişti.

Yönetmen, filmlerin "fazla büyük, fazla maliyetli ve yapım süreci açısından fazla zaman alan" yapımlara dönüştüğünü belirterek, gelecekte daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle üretilebilecek bir model üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

VİZYON TARİHLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Avatar 4'ün yapım süreci 2022 yılında başlamasına rağmen geliştirme çalışmaları devam ediyor. Disney, daha önce Avatar 4 ve Avatar 5 için sırasıyla 2029 ve 2031 vizyon tarihlerini açıklamış olsa da, bu takvimin kesin olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan serinin son filmi Avatar: Fire and Ash, dünya genelinde yaklaşık 1,49 milyar dolar hasılat elde etti. Ancak bu rakam, ilk Avatar filminin 2,7 milyar dolar, ikinci filmin ise 2,4 milyar dolar gişe başarısının gerisinde kaldı.

FARKLI PROJELERE ODAKLANABİLİR

71 yaşındaki James Cameron'ın önümüzdeki dönemde Ghosts of Hiroshima, The Devils, Alita 2, Fantastic Voyage ve Terminator 6 gibi projeler üzerinde çalışmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Deneyimli yönetmenin Avatar serisindeki rolünün nasıl şekilleneceği ise ilerleyen dönemde netlik kazanacak.