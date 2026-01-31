James Cameron, 20 yılı aşkın süredir ilk kez yönettiği Avatar dışı büyük yapım için vizyon takviminde değişikliğe gitti. Cameron, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) adlı konser belgeselinin yeni gösterim tarihinin 8 Mayıs olduğunu duyurdu. Film, daha önce 20 Mart’ta vizyona girecekti.

Cameron, ertelemenin gerekçeleri arasında kurguda son rötuşların yapılması, film için geliştirilen yeni 3D teknolojisinin güçlendirilmesi ve kamera arkası görüntülerin eklenmesini gösterdi. Yapımın, Billie Eilish’in Hit Me Hard and Soft turnesi kapsamında Temmuz 2025’te Manchester’da verdiği konserlerde çekildiği biliniyor.

Konser belgeseli, Avatar: Ateş ve Kül’ün ardından Cameron’ın yönettiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Avatar serisinin üçüncü filmi dünya genelinde 1,37 milyar dolarlık hasılata ulaşırken, beş hafta boyunca gişenin zirvesinde kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta liderliği kaybetti.

İndepent Türkiye'nin haberine göre yeni filmin mayıs ayında vizyona girmesi, yapımı oldukça yoğun bir gişe döneminin içine sokacak. Aynı ay içinde Şeytan Marka Giyer 2, Mortal Kombat II ve Star Wars: The Mandalorian and Grogu da izleyiciyle buluşacak.

71 yaşındaki Cameron’ın, konser filminin ardından Avatar 4 ve Avatar 5 için yönetmen koltuğuna dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Serinin devam filmlerinin sırasıyla 2029 ve 2031 yıllarında vizyona girmesi planlanıyor.