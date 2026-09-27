James Bond'un çekildiği Karasu Şelalesi doğaseverleri büyülüyor

DOĞANIN VE SUYUN HUZUR VEREN SESİ

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, el değmemiş temiz havası, büyüleyici doğası ve suyun dinlendirici sesinden oldukça etkilendiklerini belirtiyor. Doğal dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden Karasu Şelalesi, her hafta sonu yüzlerce kişiyi misafir ederek Osmaniye'nin ekoturizm potansiyeline önemli katkı sunmayı sürdürüyor.