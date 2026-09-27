Yaklaşık 15 metreden dökülen sularıyla doğal bir havuz oluşturan şelale, bölge turizminin gözdesi konumunda yer alıyor.
James Bond'un çekildiği Karasu Şelalesi doğaseverleri büyülüyor
Dünyaca ünlü James Bond serisinin "Skyfall" filmine ev sahipliği yapan Osmaniye'deki Karasu Şelalesi, eşsiz doğal güzelliği ve serin sularıyla hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Sabun Çayı üzerinde bulunan Karasu Şelalesi, yeşil doğası, kayalıklarla çevrili yapısı ve kolay ulaşımı sayesinde çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle sıcak havalardan bunalan, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.
HOLLYWOOD YAPIMINDA İKİ SAHNEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Doğal cazibesinin yanı sıra sinema dünyasındaki yeriyle de öne çıkan şelale ve çevresi, 007 James Bond serisinin kült filmlerinden "Skyfall"ın çekimleri sırasında iki farklı sahnede kullanıldı.
Filmin dünyaca elde ettiği başarının ardından popülaritesi artan bölge, Hollywood ile kurduğu bu bağ sayesinde yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.
DOĞANIN VE SUYUN HUZUR VEREN SESİ
Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, el değmemiş temiz havası, büyüleyici doğası ve suyun dinlendirici sesinden oldukça etkilendiklerini belirtiyor. Doğal dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden Karasu Şelalesi, her hafta sonu yüzlerce kişiyi misafir ederek Osmaniye'nin ekoturizm potansiyeline önemli katkı sunmayı sürdürüyor.