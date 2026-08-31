Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturacağı duyurulan yeni James Bond filmi (Bond 26) için hazırlıklar hız kazandı. Karakterin başlangıç hikayesini anlatmayacak olan ancak seriyi uzun yıllar sırtlayabilecek daha genç bir ajana odaklanması planlanan yapım için aday listesi netleşti. Senaryosu "Peaky Blinders"ın yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınan filmde 007'ye hayat vermek üzere değerlendirilen 7 isim açıklandı.

MASADAKİ JAMES BOND ADAYLARI

Yapımcılar ve oyuncu seçimi direktörleri tarafından değerlendirmeye alınan yetenekli oyuncular şu şekilde sıralandı:

Callum Turner

Jack Lowden

Jacob Elordi

Jack Barton

Harris Dickinson

Jack O'Connell

Paul Mescal

ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE STRATEJİ

Gelen haberlere göre tüm adaylar arasında özellikle Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton isimleri bir adım öne çıkıyor. Yapımcı ekibin, karaktere taze bir soluk getirmek adına Daniel Craig döneminde olduğu gibi çok fazla tanınmayan bir yüz arayışında olduğu ve bu doğrultuda Jack Barton üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Çekimlerinin 2027 yılının ilk aylarında başlaması öngörülen Bond 26 projesinde rolü kapacak şanslı aktörün, yapımcıların ve Denis Villeneuve'ün yapacağı son deneme çekimlerinin ardından resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.