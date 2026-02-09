New York Knicks, deplasmanda Boston Celtics’i 111-89 mağlup ederek Doğu Konferansı’nda rakibiyle ikinciliği paylaştı.

Jalen Brunson, 31 sayı ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken, Josh Hart 19 sayıyla skora katkı verdi. New York formasıyla ilk maçına çıkan yeni transfer Jose Alvarado ise 12 sayıyla oynadı. Knicks, Alvarado’yu perşembe günü New Orleans Pelicans’tan takasla kadrosuna katmıştı.

Karl-Anthony Towns 11 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparken, Knicks son 10 maçında 9. galibiyetini aldı. Bu sonuçla New York ekibi, Doğu Konferansı’nda Boston Celtics ile ikincilikte eşitliğe yükseldi. İki takım da lider Detroit’in beş galibiyet gerisinde yer alıyor.

Öte yandan bu mağlubiyet, Boston Celtics’in beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.