Jake Paul'un nişanlısı Jutta Leerdam'ın fermuarı olimpiyatları salladı: 1 milyon dolarlık iç çamaşırı anı

Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıktan sonra kırdığı rekorun coşkusuyla yarış kıyafetinin fermuarını açarak beyaz Nike iç çamaşırını gösterdi. Bu hareket, adeta bir reklam şovuna dönüştü.
Jake Paul’un nişanlısı olan Leerdam’ın Instagram takipçi sayısı 6.2 milyona ulaşırken; bir reklam uzmanı, genç sporcunun bu fermuar hareketiyle yaklaşık 1 milyon dolar kazanabileceğini belirtti.
Patenci Jutta Leerdam’ın fermuar hareketi, 2026 Kış Olimpiyatları’na damga vurdu. YouTuber’lıktan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul’un nişanlısı olan sürat patencisi Leerdam, bir altın ve bir gümüş madalya kazandığı Milano-Cortina 2026’da zafer sonrası fermuarını açmasıyla gündemi salladı.
FERMUARINI AÇIP İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ
Rekor kırdığı yarışın ardından kıyafetinin fermuarını indirerek beyaz Nike iç çamaşırını sergileyen sporcu, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.
27 yaşındaki buz patencisinin, 1000 metre yarışını zaferle bitirdikten sonra coşkuyla yaptığı bu jest, kısa sürede sosyal medya ve internet siteleri üzerinden dünyanın dört bir yanına yayıldı.
LEERDAM’IN İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİĞİ ANLARI NIKE DA INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Spor giyim devi Nike, Leerdam’ın bu ikonik anlarını 298 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Nike, paylaşımına “Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz” notunu ekledi.
JUTTA LEERDAM KİMDİR?
Jutta Leerdam, tam adı Jutta Monica Leerdam, Hollandalı profesyonel bir sürat patencisi (long-track speed skater) olup özellikle sprint mesafelerinde (500m ve 1000m) uzmanlaşmıştır.
30 Aralık 1998'de Hollanda'nın 's-Gravenzande şehrinde doğan Leerdam, şu anda 27 yaşındadır.
Çocukluğunda 8 yıl boyunca hokey oynadıktan sonra 11 yaşında buz patenine başlamış ve bu sporda hızla yükselmiştir.
Başlıca başarıları:2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede altın madalya kazandı ve Olimpiyat rekoru kırdı (1:12.31).
Aynı oyunlarda 500 metrede gümüş madalya aldı.
Birden fazla Dünya Şampiyonası zaferi var: 2022 Dünya Sprint Şampiyonu, 2020 ve 2023'te 1000 metre Dünya Tek Mesafe Şampiyonu, toplamda 6'dan fazla dünya şampiyonluğu ve 12 dünya madalyası.
Avrupa Şampiyonalarında da birden fazla altın madalya sahibi.
Leerdam, sadece spor kariyeriyle değil, sosyal medyadaki etkisiyle de tanınır. Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi vardır (@juttaleerdam), burada hem antrenmanlarını hem de kişisel hayatını paylaşır. Marka iş birlikleri yapar ve trendsetter olarak görülür.
Kişisel hayatında Amerikalı YouTuber ve boksör Jake Paul'un nişanlısıdır; bu ilişki de medyada sıkça yer alır.
Leerdam, güçlü duruşu, hızı ve ilham verici hikayesiyle buz pateni dünyasının en tanınmış isimlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle genç kızlara "her şeyi başarabileceklerini" göstermek için platformunu kullandığını belirtir.
Jutta Leerdam'ın bilinen başlıca polemikleri ve eleştirileri, özellikle 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları döneminde yoğunlaşmış durumda. Bunlar genellikle davranışları, medya ilişkileri ve nişanlısı Jake Paul'un siyasi duruşu etrafında dönüyor. Kronolojik olarak (mevcut bilgilere göre en eskiden yeniye doğru) özetleyeyim:
2023 (ve öncesi, ilişki başlangıcı dönemi): Jake Paul ile ilişki başlangıcında (Nisan 2023'te başladı), Paul'un geçmiş skandalları (örneğin sahte evlilik iddiaları, FBI soruşturmaları gibi eski YouTube olayları) dolaylı olarak Leerdam'a yansıdı. Bazı medya kaynaklarında Paul'un "turbulent" geçmişi nedeniyle Leerdam sorgulandı, ancak doğrudan Leerdam'a yönelik büyük bir polemik değildi.
Şubat 2026 başı (Olimpiyatlara varış, ~5-7 Şubat): Olimpiyatlara özel jetle (nişanlısı Jake Paul ile) gidip takım arkadaşlarıyla ticari uçak kullanmaması büyük tepki çekti. Hollanda medyasında (Johan Derksen gibi yorumcular) "terrible diva", "arrogant", "selfish" ve "horrible behaviour" olarak nitelendirildi. Açılış törenine katılmayıp otelde TV'den izlemesi eleştiriyi artırdı. Bazı kaynaklar "Jake Paul etkisiyle değişti, eskiden daha mütevazıydı" dedi.
Şubat 2026 ortası (yarış sonrası, ~7-9 Şubat): Basınla ilişkileri gerginleşti. Önce basın boykotu yaptı, sadece NOS'a konuştu ama eleştirel sorular (eski sakatlık gibi) sonrası kızgın ayrıldı ve yazılı basını görmezden geldi. NSP (Hollanda Spor Basını) şikayette bulundu. Bazı röportajlarda "bubbelinde kalmak istediğini" söyledi.
Şubat 2026 (altın madalya sonrası, ~9 Şubat ve sonrası): 1000m'de rekor kırıp altın kazandıktan sonra fermuarını açıp Nike iç çamaşırını göstermesi viral oldu ve ~1 milyon dolarlık reklam geliri tartışması yarattı (olumlu/ticari açıdan). Ancak bazı viral videolar yanlışlıkla ona atfedildi (örneğin Suzanne Schulting'in 2025'te düşüp kıyafet yırtılması videosu "Leerdam'ın wardrobe malfunction'ı" diye yayıldı, ama debunk edildi – gerçek değil).
Genel olarak Leerdam, başarılarına rağmen "polarizing figure" olarak görülüyor: Eleştiriler genellikle "diva" tavrı, medya seçiciliği ve Jake Paul bağlantısından geliyor. Altın madalyalarla (özellikle 1000m rekoru) birçok eleştirmeni "susmak zorunda bıraktığı" yorumları yapıldı. Takım arkadaşlarına sarılıp teselli etmesi gibi jestler de "gerçek karakterini gösterdi" diye savunuldu.
Başka büyük skandal (doping, yolsuzluk vs.) bilinmiyor; polemikler daha çok imaj, davranış ve ilişki kaynaklı.