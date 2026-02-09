İzzet Yıldızhan’dan eşi Ajda doğum dünü sürprizi: 26 yıllık aşka görkemli kutlama: Tişörtte gizli mesaj mı var?

İzzet Yıldızhan, 26 yıldır hayat arkadaşı, çocuklarının annesi ve en büyük dayanağı olan eşi Ajda Yıldızhan’ın 45. yaş günü için özel bir organizasyon düzenledi. Sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği bu görkemli gecede, Yıldızhan’ın eşi için hazırlattığı sürpriz detay kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi.
Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, 26 yıllık eşi Ajda Yıldızhan için unutulmaz bir doğum günü kutlaması hazırladı. 45. yaşına giren eşi adına İzmir’deki otelinde özel bir yemek organize etti.
Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin katıldığı bu özel gecede hiçbir ayrıntıyı es geçmedi. Ajda Yıldızhan, kendi fotoğrafının basılı olduğu tişörtü görünce hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı. Ajda Hanım pastasını ise İzzet Yıldızhan ile birlikte kesti.
26 yıldır huzurlu bir evlilik sürdüren İzzet ve Ajda Yıldızhan çifti, geçtiğimiz aylarda paylaştıkları romantik fotoğrafla da gündeme oturmuştu.
Bu samimi pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri “Maşallah”, “Çok yakışıyorsunuz”, “23 yılın aşkı” gibi ifadelerle çifte övgüler yağdırdı.
Gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlarla gündem yaratmayı başarıyor. Yıldızhan’ın paylaşımları hızla magazin dünyasının en çok konuşulan kareleri arasına giriyor.
İzzet Yıldızhan daha önce baba-oğul fotoğrafıyla da dikkat çekmişti. Paylaşımda oğullarının boyu ve babalarına olan benzerliği öne çıkarken, takipçiler “Maşallah, resmen babalarının kopyası!” şeklinde yorumlar yapmıştı.
1 Nisan 1963’te Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı bir köyde doğan İzzet Yıldızhan, 15 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir.
Baba adı Mustafa, anne adı Suriye Zelal olan Yıldızhan, babası Mustafa Yıldızhan’ı henüz 1 yaşındayken kaybetmiştir.
İlkokul birinci sınıfta okulu bırakan ünlü sanatçı, daha sonra ilk ve ortaokulu dışarıdan tamamlamıştır. Doğup büyüdüğü Diyarbakır’da berber çıraklığı yaptığı dönemde kan davası nedeniyle ayrılmış ve 10 yaşındayken beş abisiyle birlikte Adana’ya yerleşerek pamuk işçiliğine başlamıştır.
Pamuk işçiliğinin ardından kebapçı çıraklığı yapan Yıldızhan, 1980’de Ankara’da müzik dersleri almaya başlamıştır. Şarkıları ve albümleriyle adından söz ettiren, ödüller kazanan Yıldızhan, günümüzde Türk müziğinin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır.
23 yıldır aynı yastığa baş koyduğu ve özel hayatını titizlikle koruduğu Ajda Yıldızhan ile geçtiğimiz aylarda ilk kez birlikte fotoğraf paylaşan Yıldızhan, her fırsatta ailesine vakit ayırarak sakin bir yaşam sürmektedir.
Geçtiğimiz aylarda kızı Zelal ile arabada çektiği fotoğrafı paylaşan İzzet Yıldızhan’ın kızı Zelal’i görenler güzelliği karşısında şaşkına döndü.Güzelliğiyle magazin sayfalarına taşınan Zelal Yıldızhan’a takipçilerinden yoğun beğeni yağmıştı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır mutlu bir evlilik geçiren 62 yaşındaki Yıldızhan’ın Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza isimli toplam dokuz çocuğu bulunmaktadır.