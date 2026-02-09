İzzet Yıldızhan’dan eşi Ajda doğum dünü sürprizi: 26 yıllık aşka görkemli kutlama: Tişörtte gizli mesaj mı var?

Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin katıldığı bu özel gecede hiçbir ayrıntıyı es geçmedi. Ajda Yıldızhan, kendi fotoğrafının basılı olduğu tişörtü görünce hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı. Ajda Hanım pastasını ise İzzet Yıldızhan ile birlikte kesti.