Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından İzzet Özgenç, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz hafta 15 Temmuz eleştirileri paylaşanlara yönelik yapılan tutuklamaları eleştirdi. "15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler, gerçekle bağdaşmasa bile, suç oluşturmaz." diyen Özgenç, "Bu değerlendirmelerden hareketle gözaltına alma işlemi yapılması ve hatta tutuklama kararı verilmesi, TCK, m. 109’da tanımlanan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz 2016'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve "15 Temmuz Erdoğan'ı Şah, Türk Milletini Mat etmiştir." diyen Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanmıştı. Özgenç'in bu paylaşımı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.