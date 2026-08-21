Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde satmaya hazırlandığı değerlendirilen S.K. isimli şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, S.K.’nin Bursa’nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Osmaneli’nde satacağı bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi Osmaneli ilçesinde yakaladı. S.K.’nin üzerinde yapılan aramada, 3 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ham maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.