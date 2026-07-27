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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa / Emir Tansök / Yeniçağ



Bursa’nın tarihi ilçesi İznik, sporseverleri bir araya getiren heyecan dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İznikli koşucu Burak Tetik’in organizatörlüğünde düzenlenen "Evden Bir Koşu" yarışması, 500’ün üzerinde yarışmacının katılımıyla start aldı.

İlçe protokolünün ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, İznik Zeytin Kooperatifi Başkanı Mehmet Zengin ve Kızılay İznik Şube Başkanı Müceher Egemen katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Tarihi ve doğal güzelliklerin arasında gerçekleşen yarışta sporcular kıyasıya mücadele ederken renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik hem spora olan ilgiyi artırmayı hem de İznik’in tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.