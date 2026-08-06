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Kaynak: İHA

Dengesini kaybedip İznik Gölü'ne vatandaş yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.10 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki İznik Gölü sahilinde meydana geldi.

Emre Çapkın, göl kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Emre Çapkın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emre Çapkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı