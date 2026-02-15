İznik Gölü’nde son dönemde etkili olan yağışlara karşın su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçelerini yakından ilgilendiren çekilme, çiftçi ve esnafı tedirgin etti.

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, göldeki gerilemenin yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağını belirterek, özellikle göl çevresi ve Gemlik hattındaki bazı sanayi tesislerinin yoğun su kullanımına dikkat çekti. Akçaalan, aşırı su tüketiminin göl için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

'İKİ YIL SONRA SU KALMAYABİLİR'

Mevcut gidişatın sürmesi hâlinde tarımın büyük zarar göreceğini vurgulayan Akçaalan, iki yıl içinde çiftçilerin gölden su temin edemeyecek duruma gelebileceğini söyledi.

Sondajın kalıcı çözüm olmayacağını dile getiren Akçaalan, gerekli önlemler alınmazsa önce üreticilerin, ardından esnaf ve bölge halkının ciddi sıkıntılar yaşayacağını kaydetti.

'GÖL OLMAZSA TARIM DA OLMAZ'

Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe de çekilmenin artık gözle görülür seviyeye ulaştığını belirterek, tarımın göle bağlı olduğunu vurguladı. Kuraklığın küresel bir sorun hâline geldiğini ifade eden Körpe, gölün eski seviyesine kavuşması için ortak mücadele çağrısında bulundu.

Bölge temsilcileri; sanayi su kullanımı, tarımsal sulama politikaları ve alternatif kaynaklar konusunda kapsamlı bir plan hazırlanması gerektiğini belirterek yetkilileri acil adım atmaya davet etti. Göldeki düşüşün sürmesi hâlinde, bölge ekonomisi ve tarımsal üretimin ciddi risk altına gireceği ifade ediliyor.