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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa / Emir Tansök / Yeniçağ



Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’ndeki eski çöplük mevkiinde bulunan makilik alanda orman yangını çıktı. Alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz ve 2 helikopterin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Bölgedeki söndürme çalışmalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu ve Elbeyli Mahalle Muhtarı Ahmet Değirmenci de olay yerinde yakından takip ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için Elbeyli sakinleri de su tankerleriyle ekiplere yoğun destek veriyor. Ekiplerin ve vatandaşların alevleri söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.