Otomotiv devi Hyundai, İzmit’teki tesislerinde banttan indireceği B segmentindeki elektrikli hatchback modeli Ioniq 3'ün Avrupa fiyat listesini duyurdu. Keskin arka hatları ve aerodinamik tasarımıyla öne çıkan otomobil, pazarda Volkswagen ID. Polo gibi modellerin doğrudan rakibi olarak konumlanıyor.
İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı
Türkiye'de üretilecek olan yeni elektrikli B segmenti Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa satış fiyatı açıklandı. 27.995 eurodan başlayan model, iddialı menzili ve geniş bagaj alanıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
E-GMP mimarisi üzerinde yükselen ve Kia EV2 ile aynı platformu paylaşan Ioniq 3, aerodinamik yapısıyla verimliliği ön plana çıkarıyor. Araç, kullanıcılara iki farklı motor ve batarya kombinasyonu sunuyor:
Standart Versiyon: 147 beygir (108 kW) güç üreten motor ve 42,2 kWh batarya kapasitesiyle geliyor. WLTP verilerine göre 344 km menzil sunan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor.
Uzun Menzilli Versiyon: Verimliliği artırmak adına 135 beygir (99 kW) gücünde bir motorun tercih edildiği bu seçenekte 61 kWh batarya yer alıyor. Model, WLTP standartlarında 496 km'ye kadar menzil imkanı veriyor.
400 voltluk elektrik altyapısıyla donatılan Ioniq 3, DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine yaklaşık 29-30 dakikada ulaşabiliyor.
4.155 mm uzunluğa ve 2.680 mm aks mesafesine sahip olan yeni elektrikli model, 441 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bu yükleme alanı, aracı kendi sınıfının ötesine taşıyarak birçok C segmenti modelle rekabet edebilir seviyeye getiriyor.
Modelin Hollanda'daki başlangıç etiketi 27.995 euro olarak belirlendi. Bu fiyat iç pazar için de bir gösterge niteliği taşırken model; Select, Trend, Vision, N Line, Prime ve N Line Evo olmak üzere altı farklı donanım paketiyle yollara çıkacak.
Ailenin en donanımlı üyesi N Line Evo seçeneğinde fiyat 41.995 euro seviyesine kadar yükseliyor. Kocaeli'deki İzmit fabrikasında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek olan Hyundai Ioniq 3; Renault 5 E-Tech, Peugeot e-208 ve CUPRA Raval gibi güçlü rakiplerin bulunduğu B-EV sınıfında payını artırmayı hedefliyor.
Modelin Türkiye satış fiyatlarının ise Eylül ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.