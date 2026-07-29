Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı

İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı

Türkiye'de üretilecek olan yeni elektrikli B segmenti Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa satış fiyatı açıklandı. 27.995 eurodan başlayan model, iddialı menzili ve geniş bagaj alanıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 1

Otomotiv devi Hyundai, İzmit’teki tesislerinde banttan indireceği B segmentindeki elektrikli hatchback modeli Ioniq 3'ün Avrupa fiyat listesini duyurdu. Keskin arka hatları ve aerodinamik tasarımıyla öne çıkan otomobil, pazarda Volkswagen ID. Polo gibi modellerin doğrudan rakibi olarak konumlanıyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 2

E-GMP mimarisi üzerinde yükselen ve Kia EV2 ile aynı platformu paylaşan Ioniq 3, aerodinamik yapısıyla verimliliği ön plana çıkarıyor. Araç, kullanıcılara iki farklı motor ve batarya kombinasyonu sunuyor:

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 3

Standart Versiyon: 147 beygir (108 kW) güç üreten motor ve 42,2 kWh batarya kapasitesiyle geliyor. WLTP verilerine göre 344 km menzil sunan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 4

Uzun Menzilli Versiyon: Verimliliği artırmak adına 135 beygir (99 kW) gücünde bir motorun tercih edildiği bu seçenekte 61 kWh batarya yer alıyor. Model, WLTP standartlarında 496 km'ye kadar menzil imkanı veriyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 5

400 voltluk elektrik altyapısıyla donatılan Ioniq 3, DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine yaklaşık 29-30 dakikada ulaşabiliyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 6

4.155 mm uzunluğa ve 2.680 mm aks mesafesine sahip olan yeni elektrikli model, 441 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bu yükleme alanı, aracı kendi sınıfının ötesine taşıyarak birçok C segmenti modelle rekabet edebilir seviyeye getiriyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 7

Modelin Hollanda'daki başlangıç etiketi 27.995 euro olarak belirlendi. Bu fiyat iç pazar için de bir gösterge niteliği taşırken model; Select, Trend, Vision, N Line, Prime ve N Line Evo olmak üzere altı farklı donanım paketiyle yollara çıkacak.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 8

Ailenin en donanımlı üyesi N Line Evo seçeneğinde fiyat 41.995 euro seviyesine kadar yükseliyor. Kocaeli'deki İzmit fabrikasında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek olan Hyundai Ioniq 3; Renault 5 E-Tech, Peugeot e-208 ve CUPRA Raval gibi güçlü rakiplerin bulunduğu B-EV sınıfında payını artırmayı hedefliyor.

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İzmit’te üretilip yolu domine edecek: Hyundai Ioniq 3'ün Avrupa fiyatı açıklandı - Resim: 9

Modelin Türkiye satış fiyatlarının ise Eylül ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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