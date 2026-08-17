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Kaynak: İHA

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti.

Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak silahla kendine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli R.A. ise sağlık ekipleri tarafından apartmanın içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.