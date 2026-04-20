Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağımsızlık Caddesi’nde altyapı yenileme süreci başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle cadde geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Yetkililer, çalışma süresince hem sürücülerin hem de yayaların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede oluşabilecek yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçmek için alternatif yolların kullanılması tavsiye edildi.

ÇALIŞMALAR 9 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Bugün saat 09.30 itibarıyla başlayan çalışmaların 9 Mayıs tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte cadde araç geçişine kapalı olacak, ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.