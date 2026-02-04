Metruk binada çıkan yangın, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki meydana geldi.

Binadan yükselen alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ardından binadaki tuğlaları kırarak içeri giren itfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu arada yanan binanın bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanlar, binayı saran yoğun duman nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartmana dolan duman ise itfaiyenin müdahalesiyle tahliye edildi. (DHA)