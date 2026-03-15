2023 yılında yaklaşık 260 olan flamingo sayısı, temizlik çalışmalarının ardından 2024’te 500’e yaklaştı. 2025 yılında da 450-500 civarında seyreden flamingolar, kış mevsiminde bile İzmit Körfezi’ni terk etmiyor. Gün doğumu ve gün batımında su yüzeyine yansıyan pembe renkleriyle eşsiz görüntüler oluşturan allı turnalar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin en çok rağbet ettiği tür haline geldi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ KUŞLAR İZMİT KÖRFEZİ’Nİ SEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Biyoloğu Dr. Recep Bakır, İzmit Körfezi’nin göç yolları üzerindeki stratejik konumu nedeniyle kuşlar için hayati bir uğrak noktası olduğunu vurguladı: “Türkiye, Avrupa-Afrika göç ekseninde çok önemli bir konumda. Boğaz geçişlerine yakınlığı sayesinde kuşlar burada besleniyor, dinleniyor ve enerji topluyor. Bugüne kadar körfezde 170’in üzerinde kuş türü tespit edildi. Bunların arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan dik kuyruk ve küçük karabatak gibi dünya çapında koruma altındaki türler de bulunuyor. Bu türler üredikten sonra İzmit Körfezi’ni beslenme ve dinlenme alanı olarak seçiyor.”

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ EKOSİSTEMİ CANLANDIRDI

Dr. Bakır, flamingo sayısındaki artışın en büyük sebebinin dip çamuru temizliği olduğunu belirterek şunları söyledi:“2023’te başlattığımız dip çamuru temizliği projesiyle körfezdeki biriken balçık tamamen kaldırıldı. Bu sayede su kalitesi iyileşti, besin zinciri güçlendi. 2023’te 260 civarında olan flamingo sayısı, 2024’te 500’e yaklaştı. 2025’te de 450-500 bandında devam ediyor.

Temizlik bittikçe daha fazla kuş türünü ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Kara ile suyun birleştiği bu geçiş bölgesi, çamur kalktıkça ekosistem çeşitliliğini çok daha fazla artıracak.”İzmit Körfezi, sanayi kenti Kocaeli’nin göbeğinde olmasına rağmen artık zengin bir kuş cenneti olarak anılıyor. Dip çamuru temizliği sayesinde geri dönüşüm yaşayan körfez, hem biyolojik çeşitliliği koruyor hem de doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geliyor.