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Kaynak: Haber Merkezi

İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan dahil 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın bildirdiğine göre, Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile birlikte toplamda 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki isimler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Altuntoprak konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmit Belediyesi yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet ile birlikte toplamda 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki isimler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “suç örgütü kurma”, rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltiliyor. Hürriyet, 2024’te yüzde 49 oyla seçimlerden galip ayrıldı. 15 yıl sonra İzmit’i CHP adına kazanmıştı."