İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetişen 13 yaşındaki milli artistik buz pateni sporcusu Doğa Güner, uluslararası arenada sergilediği performansla Türkiye’nin gururu oldu. Genç sporcu, sadece 25 gün gibi kısa bir süre içinde katıldığı üç farklı uluslararası şampiyonadan birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Doğa Güner’in mart ve nisan aylarını kapsayan yoğun turnuva programında elde ettiği başarılar şu şekilde sıralandı:

İtalya (Wulfenia Cup 2026): Mart ayında düzenlenen turnuvada podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan (Black Sea Cup 2026): 1-6 Nisan tarihleri arasında Varna kentinde düzenlenen şampiyonada rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Slovenya (Triglav Trophy – Narcisa Cup 2026): 8-12 Nisan tarihlerindeki organizasyonda, European Criterium Genel Klasman kapsamında üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından milli takım puanını alan Güner, aday milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

"ATATÜRK'ÜN BİR GENCİ OLMAK ÇOK GÜZEL"

Eğitim hayatını yüksek bir not ortalamasıyla sürdürürken spor kariyerinde de zirveyi hedefleyen 13 yaşındaki milli sporcu, başarısının sırrını buz sporuna duyduğu tutku ve eğlence olarak tanımladı. Sabah 05.30'da başlayan yoğun bir antrenman ve okul temposu olduğunu belirten Güner, gelecekte Türkiye'yi daha büyük organizasyonlarda temsil etmeyi ve dünyaca ünlü "Holiday On Ice" gösteri ekibinde yer almayı hedefliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle de mesaj veren Güner, “Atatürk’ün bir genci olmak çok güzel. Onu yaptığımız sporla destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HEM ANNESİ HEM ANTRENÖRÜ

Doğa Güner’in antrenörlüğünü, aynı zamanda annesi olan Artistik Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Gamze Güner üstleniyor. 2010 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Gamze Güner, kızının henüz iki buçuk yaşındayken buza başlama isteğini dile getirdiğini ve beş yaşında lisans alarak pistlere adım attığını belirtti.

Kızının kendisinden daha yetenekli ve başarılı olduğunu ifade eden anne Güner, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki buz pistinin sporcular için çok büyük bir şans olduğunu vurgulayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve belediyeye sağlanan imkanlar için teşekkür etti.