İzmirli depremzedelerden TOKİ satışına sert tepki: Verilen sözler masada kaldı

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Burası depremzedeler için yapılan TOKİ planıydı. Bu planlarda ağır hasarlılarımıza ev verdiler. Orta hasar ve az hasarlılarımıza ev vermediler. Ben şu anda DASK ile 3. kez İstinaf Mahkemesi’ne gittim. Devlet benim binamın pert olduğuna hala inanmamakta ısrar ediyor. İlla ölmemiz mi lazımdı bir şey yapılabilmesi için? Ben öldüğümde zaten nasibim 1 metrekare toprak, yaşarken lazım bana bu devlet. Öldükten sonra ne yapayım ben? Ben hakkımı helal etmiyorum. Birçok depremzedenin helal ettiğini de sanmıyorum. O kadar çok kişi evlerini görmeden öldü ki! Onların aileleri evlerine mi üzülsün, annesinin babasının durumuna mı üzülsün? Bizler çocuklarımızın maaşlarına el avuç açmak zorunda kalıyoruz. Bu mu reva görünen! En azından buradan ev almak isteyenlerde depremzedelerin başvurusunu dikkate alsınlar. Biz isim isim biliyoruz bekleyenleri. 6 senedir kirada oturuyor insanlar. Burada evler 3 yıldır boş duruyorken ben kira ödemekle cebelleşiyorum. Biz bedava verilsin demiyoruz. Satılacaksa depremzedeye öncelik verilsin. Başka şehirden insan getirilmesine ne gerek var! Bizim muhtaç insanlarımız var burada.”