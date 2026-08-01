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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir’in köklü geçmişiyle öne çıkan Bergama ilçesi, bu yıl yedinci kez düzenlenecek tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç gün boyunca devam edecek olan kültür ve sanat programının resmi açılış töreni, 7 Ağustos Cuma akşamı 2 bin 400 yıllık Asklepion Antik Tiyatrosu'nda yapılacak.

Geçmişin izlerini sahne sanatlarıyla harmanlayan organizasyon süresince; tiyatro temsillerinden konserlere, tematik kent yürüyüşlerinden sektörel panellere ve eğitim atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunulacak.

Etkinliğin ilk akşamında müzikseverler, Asklepion Antik Tiyatrosu’nun tarihi ortamında sanatçı Gökhan Türkmen’in sergileyeceği akustik performansla buluşacak.

Organizasyonun ikinci gününde, Semaver Kumpanya tarafından sahneye konulan ve Tansu Biçer’in yönettiği "Cimri" oyunu seyirci karşısına çıkacak. Eserde başlıca rolleri Serkan Keskin ile Canan Ergüder paylaşacak. Etkinliğin son gününde ise Haldun Taner imzalı DasDas üretimi "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı klasik eser tiyatroseverlerle buluşacak. Bu yapımda Mert Fırat ve Didem Balçın rol alacak.

Tarihi Mekânlarda Özel Gösterimler

Festival takvimi, ilçenin simgesel alanlarını da etkinlik sahasına dönüştürüyor:

Asklepion Site: Pierre Rigal'in tasarladığı "RONDES" adlı gösteri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Akropol: Selçuk Artut ve Nihal Saruhanlı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği doğaçlama ses performansı sergilenecek.

Arasta Meydanı: "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Yasa's Şarap Evi: Mutfak kültürü ile tiyatroyu buluşturan interaktif "Bu Bir Aşk Hikayesi" gösterimine ev sahipliği yapacak.

Yerel Değerler, Genç Yetenekler ve Gündüz Etkinlikleri

Süreç boyunca bölgenin yerel dinamiklerine ve genç sanatçılara da alan açılacak. "Bergama'dan" kategorisinde yerli gruplar sahne alırken, "Üniversite Sahnesi" bölümünde Muğla Sıtkı Koçman, Yeditepe, Haliç ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitelerinden öğrenciler performanslarını sergileyecek.

Gündüz programlarında ise Lezzet Yürüyüşü, Bergama SOKÜM Rotası, Kale Mahallesi ve Antik Tiyatrolar turlarıyla beraber dramatik yazarlık atölyeleri ile sektörel oturumlar organize edilecek.