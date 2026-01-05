Şehit Sekin'in Doğancık köyündeki mezarı başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu ve kabre karanfiller bırakıldı.
İzmir'in kahramanı Fethi Sekin kabri başında dualarla anıldı
İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı hayatı pahasına gösterdiği cesaretle önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 9. yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Şehidin hayatını konu alan belgesel izlendi, öğrencilerce hazırlanan kompozisyonlar ve şiirler seslendirildi.
Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay konuşmasında, Fethi Sekin'i şehadetinin 9. yılında bir kez daha saygı ve minnetle andıklarını belirtti.
Vatan ve millet için canını feda eden tüm şehitlerle kahraman gazilere şükranlarını sunan Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve bu yolda şehadet şerbetini içen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. Vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olan Fethi Sekin o gün hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve şehadet mertebesine yürümüştür." dedi.
Şehidin dayısı Hikmet Kürüm ise yeğeninin terör saldırısını engelleyerek büyük bir katliamı önlediğini vurgulayarak, "Yeğenim mesleğini çok severdi. Üzgünüz ama onurluyuz. Yeğenimle gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.
Törene Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların sonunda külliyede şehidin kişisel eşyalarının sergilendiği bölüm gezildi.