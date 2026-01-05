İzmir'in kahramanı Fethi Sekin kabri başında dualarla anıldı

Vatan ve millet için canını feda eden tüm şehitlerle kahraman gazilere şükranlarını sunan Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve bu yolda şehadet şerbetini içen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. Vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olan Fethi Sekin o gün hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve şehadet mertebesine yürümüştür." dedi.