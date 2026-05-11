İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Recep Kerman Spor Lisesi birçok başarıya imza atan bir okul olarak dikkat çekiyor. Önce ticaret meslek lisesi olarak faaliyet gösteren okul, yaklaşık 8 yıl önce spor lisesine dönüştü. Dönüşüm sürecinde büyük yatırımla okulun bahçesine pansiyon ve futbol sahası yapıldı. Okulun erkek futsal takımı son olarak grubunu lider tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okulda futbol ve futsalın yanı sıra bocce ve kriket takımları da oluşturuldu.

ANİDEN KAPATMA KARARI ÇIKTI

Okulun yakaladığı başarılara ve yapılan yatırımlara rağmen çıkan bir karar tepkilerin odağına yerleşti. Okulun kapatılacağı Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğulandı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Taşkın, lisede 30 öğretmen ve 180 öğrencinin bulunduğuna dikkat çekerek şu soruları sordu:

“Recep Kerman Spor Lisesi’nin kapatılmak istenmesinin sebebi nedir?

Kapatma kararı alınırken okulun akademik ve sportif başarılarıyla bölgesel ihtiyaçlar değerlendirilmiş midir?

Okulun Spor Lisesi’ne dönüştürülmesi sürecinde yapılan kamu yatırımlarının toplam maliyeti nedir?

Halen okulda eğitim öğretim faaliyetini yürüten öğretmen ve öğrencilerin akibeti ne olacaktır?

Lise kapatıldıktan sonra bina hangi amaçla kullanılacaktır?”