Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 18 Haziran’da gerçekleştirdiği ihale ile satışa çıkardığı Point Bornova AVM’nin yeni sahibi belirlendi.

1,7 MİLYAR TL’YE SATILDI

Tek Referans’tan Sinan Doğan’ın haberine göre; İstanbul merkezli Türkiye’nin araç kiralama devi Yes Oto, Bornova AVM’nin yeni sahibi oldu.

İzmir Otogarı’nın hemen karşısında ye alan ve tahmini bedeli 1,7 milyar TL olarak açıklanan alışveriş merkezi için yapılan ihaleyi, bu rakamın üzerinde teklifle Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. kazandı.

Yes Oto CEO'su Özarslan Tangün

ARAÇ KİRALAMA MARKASI YES OTO

Özarslan Tangün’ün CEO olarak görevini yürüttüğü ve Malatyalı iş insanı Adnan Başdemir'in de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Yes Oto, dünyaca ünlü araç kiralama markaları Enterprise, National Car Rental ve Alamo'nun Türkiye lisansörü ve işletmecisiydi. 1990 yılında kurulan şirket, 1997'den bu yana National Car Rental markasıyla Türkiye'de faaliyetteydi.

Türkiye'de ilk günlük araç kiralama ve havayolları ile entegre ilk online araç kiralama hizmetini başlatan şirketlerden biri olan Yes Oto, Anadolu Grubu’na ait ikinci el araç ve ekspertiz platformları olan ikinciyeni.com ve Carwizz'i geçtiğimiz günlerde Anadolu Grubu’ndan almıştı. .